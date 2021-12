Bancos funcionam parcialmente no primeiro dia de greve

Clientes que procuraram agências bancárias em Salvador nesta terça, 18, foram surpreendidos com o funcionamento normal do serviço em algumas delas, no primeiro dia da greve dos bancários. A TARDE percorreu 34 agências nas avenidas Sete de Setembro, Tancredo Neves, Manoel Dias da Silva e Paulo VI, Itaigara, Campo da Pólvora e Rio Vermelho. Dezessete delas funcionavam. Em 13, o atendimento ficou restrito aos caixas eletrônicos e, outras quatro agências foram lacradas pelos grevistas.

Nos locais em que apenas o autoatendimento estava disponível, clientes tiveram dificuldades para lidar com os caixas eletrônicos sem a ajuda de funcionários. Foi o caso da professora Irenildes Matos, 55, que precisava de um comprovante de pagamento do mês de março, mas não conseguiu retirá-lo na máquina. "Deveria ter alguém para nos orientar, mas infelizmente não tem".

A falta de envelopes também foi motivo de reclamação dos clientes de algumas agências. "Não há envelopes, nem nos balcões, nem nas máquinas ", reclamou a engenheira civil Célia Klemig, 59. Houve quem tivesse se encaminhado ao banco para pagar contas nos caixas eletrônicos e se surpreendeu com o funcionamento no interior da agência. "Vim pagar umas contas. Achei que estava tudo fechado. Como funcionava, aproveitei para falar com a gerente", relatou Roberto Almeida, 39.

O centro de Salvador concentrou o maior número de agências fechadas. Já na Avenida Tancredo Neves, um dos principais centros financeiros da capital, e demais localidades visitadas por A TARDE, apenas as agências do Banco do Brasil e da Caixa haviam aderido à greve.

Segundo Euclides Fagundes, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, se não houver acordo todas as agências serão fechadas.

Negociação - Ele acrescenta que, no interior, o movimento é mais forte nos municípios onde há sindicatos locais, como Ilhéus, Feira, Irecê, Itabuna e Juazeiro. A base do sindicato é formada por 660 agências. Deste total, 260 ficam em Salvador.

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) emitiu nota lamentando a decisão dos sindicatos de bancários de recorrer à greve e diz confiar no diálogo para a construção da convenção coletiva de trabalho da categoria. "Lamentamos muito essa decisão", disse o diretor de relações do trabalho da Fenaban, Magnus Apostólico. "Greve é ruim para todo mundo: é ruim para o bancário, é ruim para o banco, é ruim para a população".

A proposta global da federação aos bancários prevê reajuste salarial de 6%, correspondente à reposição da inflação e aumento real, que corrigirá salários, pisos, benefícios e participação nos lucros e resultados (PLR). A categoria alega que destes 6% oferecidos pela Fenaban, apenas 0,56% equivale ao aumento real. "O nosso pedido é de 10,25%, que corresponde a inflação do período mais 5% de aumento real", destaca Euclides Fagundes.

