Bancos antecipam até 100% do 13º, mas uso deve ser planejado

A pouco menos de dois meses para a liberação da primeira parcela do 13º salário, os grandes bancos do país estão disponibilizando linhas de crédito tanto para empresas que desejam financiar o pagamento desse benefício quanto para trabalhadores interessados em antecipá-lo. Pelo menos cinco das maiores bancos do país oferecem opções para esse fim: Santander, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste, Bradesco e Banco do Brasil.

A tendência é que o montante das contratações cresça em relação ao ano passado, afirmam essas instituições. O Banco do Brasil, por exemplo, espera um aumento de 2% na procura pela antecipação do benefício. Em 2013, 14% dos clientes que receberam os proventos na instituição optaram por isso. Para 2014, a expectativa é de que 16% prefiram essa opção, elevando o valor contratado de R$ 1,78 bilhão, em 2013, para R$ 2,06 bilhões.

Esse público de correntistas pessoas físicas pode antecipar até 100% do 13º salário a depender do banco. Os juros mensais ficam em torno de 2%, variando de acordo com a instituição. Mas, apesar do número pequeno, os economistas alertam que essa taxa é, na verdade, alta.

O presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-BA), Gustavo Pessoti, é contrário a antecipação do benefício. O economista compara os juros desses empréstimos com os pagos pelos bancos na caderneta de poupança, o equivalente ao dobro. "Antecipar o benefício só vale a pena se a pessoa possuir dívidas de curto prazo com taxas de juros maiores que as do empréstimo", afirma Pessoti.



Empresas - As empresas terão um volume alto à disposição, nos bancos, para financiamento da folha de pagamento do 13º salário. A Caixa abriu linha de crédito para as micro e pequenas empresas com faturamento fiscal anual de até R$ 15 milhões. Os empréstimos poderão ser contratados até 27 de fevereiro do ano que vem. A expectativa do banco é financiar R$ 5 bilhões no período.

O Bradesco oferece três linhas voltadas para pequenas e médias empresas, no total de R$ 10 bilhões. Uma delas é voltada ao pagamento do benefício.

O Santander também destinou o mesmo valor às PMEs para atender essas necessidades sazonais. Já o Banco do Brasil financia 100% da folha, acrescidos os encargos sociais, para empresas com faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões. O banco espera um desembolso de R$ 50 milhões, com perspectiva de crescimento de 100% em relação a 2013.

Já o Banco do Nordeste financia até 100% do valor da folha de pagamento do 13º salário para micro e pequenas empresas. O prazo para pagamento é de 12 meses. Os juro ficam 1,27% e 1,74% ao mês.

adblock ativo