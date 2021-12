Banco Santander e Ferrari renovam contrato até 2017

O Banco Santander e a escuderia Ferrari de Fórmula 1 anunciaram neste sábado, no circuito italiano de Monza, a renovação de seu contrato de patrocínio até 2017.

O anúncio do prolongamento de um vínculo iniciado há três anos aconteceu em uma cerimônia da qual participaram o espanhol Emilio Botín, presidente do Grupo Santander, e o italiano Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, no 'motorhome' da equipe em Monza, onde amanhã será disputado o Grande Prêmio da Itália, 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1.

Depois do ato, os dois dirigentes apresentaram à imprensa a nova asa que a Ferrari utilizará na próxima prova do campeonato, daqui a duas semanas, no circuito de Marina Bay, em Cingapura.

