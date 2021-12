Banco realiza leilão de imóveis na Bahia

O Banco PAN realiza dois leilões na Bahia que contemplarão 67 imóveis localizados em cidades do Estado. Os leilões acontecerão em Santa Maria da Vitória, no dia 17 de junho, e em Salvador no dia 21 de junho. Serão colocados a disposição dos arrematantes casas, apartamentos e terrenos. No primeiro leilão serão 35 imóveis, já o no segundo 32. Em Salvador, são 16 imóveis que irão a leilão.

De acordo com o banco, todos os imóveis terão lances iniciais abaixo do preço de mercado e condições atrativas de financiamento e parcelamento. O prazo para financiamento poderá se estender por até 240 meses e o parcelamento em até 48 meses.

Caso a opção seja pelo pagamento à vista, o Banco PAN concederá desconto de 10% sobre o valor do lance vencedor.

Ainda segundo o banco, os arrematantes que optarem pelo financiamento deverão dar uma entrada no valor mínimo de 30% do valor de arrematação e arcar com a comissão do leiloeiro que correspondente a 5% desse mesmo valor.

Para se inscrever nos leilões presenciais, bem como dar lances on-line e obter informações sobre os imóveis, acesse o site do banco e clique no banner Leilão On-line.

