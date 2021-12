Banco do Brasil realiza leilão de imóveis na Bahia

O Banco do Brasil (BB), vai realizar três leilões virtuais nesta quinta-feira, 8, às 11h, 12h e 14h, para a venda de 14 imóveis urbanos e rurais nos estados da Bahia, Santa Catarina e São Paulo. A oferta na Bahia é de um imóvel na cidade de Iaçu, no centro norte baiano, com lance mínimo de R$ 272 mil.

Dentre as ofertas estão prédios, galpões, lojas e terrenos, três são em Itajaí e Monte Castelo (Santa Catarina) e 10 em Cunha, Jundiaí, Monte Mor, Piraju, Santos, São José do Rio Pardo, São Paulo, Taguaí e Tambaú. (São Paulo).

Os lances mínimos variam de R$ 162 mil, a exemplo de uma área de terra em fazenda no interior paulista, a R$ 18,6 milhões, caso do prédio de 13 andares, que inclui subsolo, térreo e sobreloja, com 15 mil m2 de área construída, próximo ao Porto de Santos (SP). O imóvel atualmente é ocupado de forma parcial pelo BB e pela Prefeitura Municipal de Santos.

Para todos os imóveis, o Banco do Brasil ficará responsável por quitar eventuais valores de impostos, taxas e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante. Para a aquisição dos imóveis, será possível o pagamento à vista ou por financiamento, de acordo com as regras da instituição financeira escolhida.

Podem participar dos leilões online, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. É preciso, porém, realizar um cadastro prévio com até 48h de antecedência no portal Lance no Leilão, onde também estão os editais completos. Em alguns casos, a visita presencial prévia aos imóveis é possível, desde que seguidos os protocolos de segurança em razão da Covid-19.

