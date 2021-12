Banco do Brasil e agências privadas suspendem greve na Bahia

Após 23 dias de paralisação, os bancários das agências privadas e do Banco do Brasil decidiram suspender a greve, em assembleia realizada pelo sindicato da categoria, na noite desta sexta-feira, 11. Eles aceitaram a proposta de reajuste salarial da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), e as agências reabrem normalmente a partir da próxima segunda-feira, 14.

Já os bancários da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Nordeste decidiram continuar com a paralisação. Eles farão uma nova assembleia na segunda-feira, às s 18h30, no Ginásio de Esportes dos Bancários da Bahia, na Ladeira dos Aflitos, para definirem os rumos da greve.

Na negociação de quinta-feira, 10, que durou cerca de 17h, a Fenaban ampliou para o Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), o índice de reajuste salarial para 8% (aumento real de 1,82%).

A proposta inclui ainda reajuste de 8,5% do piso salarial (ganho real de 2,29%) e de 10% sobre o valor fixo da regra básica e sobre o teto da parcela individual da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Também ficou acordado a compensação pelos dias parados de até uma hora por dia (entre segunda e sexta-feira) até o dia 15 de dezembro.

A proposta também eleva de 2% para 2,2% o lucro líquido a ser distribuído linearmente na parcela adicional da PLR.

Outros estados - Bancários de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco também entraram em acordo com os bancos e suspenderam a paralisação. A greve também foi finalizada em Rondônia, Roraima e no Paraná. Já em cidades do estado de Santa Catarina, no Maranhão e no Distrito Federal, a paralisação continua, e novas assembleias estão marcadas para a próxima segunda-feira, 14.

