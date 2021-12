Banco Central prorroga redução do compulsório a prazo até o mês de abril

Os clientes dos bancos terão mais recursos que podem ser emprestados até abril de 2021. O Banco Central (BC) prorrogou a redução da alíquota dos depósitos compulsórios a medida que os bancos são obrigados a recolher para a autoridade monetária.

O percentual retornaria a 25% em dezembro. No entanto, permanecerá em 17%. A partir de abril de 2021, a alíquota subirá para 20% e, segundo o BC, ficará nesse nível de maneira permanente.

O BC afirma que a medida possui o intuito de contribuir com a economia em à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A autoridade monetária não divulgou o impacto da injeção de recursos até abril, mas informou que, após o mês de abril, a redução permanente do compulsório para 20% significará a injeção de R$ 62 bilhões na economia.

Os depósitos compulsórios a prazo representam a fatia do dinheiro depositado pelos clientes de uma instituição financeira em aplicações como poupança e Certificado de Depósito Bancário (CDB) que os bancos são obrigados a depositar no BC. Os compulsórios possuem o objetivo de garantir a segurança do sistema financeiro, impedindo que os bancos emprestem indiscriminadamente e fiquem sem caixa.

Porém, esse mecanismo pode servir como instrumento de política monetária, porque, ao reduzir ou aumentar o volume de recursos retidos, o BC libera ou restringe os recursos livres que podem ser emprestados aos clientes.

“A decisão, no atual momento, visa dar previsibilidade para que o mercado se ajuste para cumprir a nova alíquota”, destacou a instituição financeira, através de nota.

Em fevereiro, o BC havia diminuído o compulsório sobre depósitos a prazo de 31% para 25%, sob o argumento de estimular o crescimento da economia. Com o início da pandemia da covid-19, a alíquota passou para 17% de forma emergencial, dentro do pacote de medidas que injetou R$ 1,2 trilhão no sistema financeiro.

