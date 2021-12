Banco Central lança moeda comemorativa de Salvador

O Banco Central (BC) lançou na manhã desta quinta-feira, 3, uma moeda comemorativa de Salvador. Cunhada em prata, a moeda traz dois símbolos da capital baiana, a primeira do Brasil.

No lado da frente, está o Elevador Lacerda, com vista para o Mercado Modelo, e no seu verso exibe a baiana de acarajé com seu tabuleiro.

A moeda lançada pelo BC integra a série numismática "Cidades Patrimônio da Humanidade no Brasil", que já homenageou Brasília, Ouro Preto, Goiás, Diamantina e São Luís.

Segundo o BC, foram cunhadas 3.000 unidades da moeda comemorativa de Salvador, mas a tiragem pode chegar a 10 mil unidades.





Foto: Divulgação | Banco Central

adblock ativo