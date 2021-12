Banco Central autoriza 1ª fintech na Bahia

Primeira instituição financeira digital baiana do tipo sociedade de crédito direto (SCD) autorizada pelo Banco Central, a Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. começa a operar em cerca de 45 dias, inicialmente com crédito consignado para empregados do setor privado, capital de giro e financiamento para empresas de pequeno e médio portes, como microempresas e MEIs.

A nova fintech atuará alinhada com as diretrizes do BC de ampliar a oferta de crédito por meio de plataformas eletrônicas, explica o sócio e CEO da empresa, Eduardo Sorensen. A proposta é promover soluções financeiras de acordo com o perfil e necessidades da população do estado. Com o slogan “Crédito rápido, do tamanho certo”, a instituição busca preencher a demanda por estímulos para o desenvolvimento econômico e social na região.

Seguindo o procedimento padrão para SCDs, os responsáveis pela empresa deram entrada no plano de negócios em outubro do ano passado no Banco Central e somente no último dia 28 o BC emitiu ofício para a Credit autorizando a dar entrada no processo para gerar o CNPJ na Junta Comercial da Bahia, que em média oferece prazo de 30 dias, e ao final a documentação é de novo encaminhada ao BC pedindo para liberar o contrato do Sisbacen, sistema que permite eleição da diretoria, cadastro de cada função e ouvidoria, documento liberado em geral em 48 horas.

“Em 45 dias estaremos prontos para firmar nosso primeiro convênio privado. O aplicativo está funcionando em nosso ambiente interno, primeiro no Android que é mais flexível. No caso da Apple (IOS), eles são mais controladores e por ser uma instituição financeira demora uma semana”, destacou Sorensen.

O executivo detalhou que, em cerca de um ano a Credifit deve lançar conta digital, além de realizar pagamentos diversos pela plataforma. “Queremos oferecer seguros coletivos, como planos de saúde em grupo, serviços contábeis e ferramentas de gestão de caixa, simplificar e baratear serviços para pequenos e médios empresários, liberando tempo para que eles invistam no que realmente importa para o sucesso do seus empreendimentos: sua atividade fim”, diz Sorensen.

Com capital inicial de R$ 1,6 milhão, a fintech projeta a ampliação do capital próprio ainda nos primeiros meses de atuação. A previsão é de que devem estar disponíveis mais de R$ 100 milhões, dos quais cerca de R$ 20 milhões imediatamente após o início das atividades da nova empresa.

A fintech contará com suporte consultivo da Paraguaçu Investimentos, única gestora de fundos de investimentos com sede na Bahia autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Carlos Eduardo Rodrigues Garcia, sócio da Paraguaçu, avalia que, “a autorização da Credifit vem no momento em que o crédito para pessoa jurídica de pequeno e médio porte encontra-se restrito, com o dinheiro não chegando ‘na ponta’, apesar das linhas de incentivo disponibilizadas pelo Governo no cenário da Covid-19”.

Oportunidade

Os consignados deixaram de interessar aos grandes bancos devido à possibilidade de portabilidade por parte dos consumidores, e diante disso o ramo ficou por muito tempo sem inovação, diz o CEO da Credifit. Além disso, a fintech também trabalhará com contas PJ. “Essas (contas pessoa jurídica) representam maior risco às instituições financeiras, que são responsáveis pela prevenção a lavagem de dinheiro. Por este motivo é mais delicado abrir uma conta PJ. A Credifit só vai disponibilizar conta daqui a um ano e vai contar com PJ para quem acompanha a nossa atividade bancária”, frisa.

Mas, destaca, o movimento é de evolução e não de concorrência entre grandes bancos e fintechs, que, prevê, passarão a ser grandes prestadores de serviços financeiros para estas redes num futuro próximo.

Sorensen explica que as raízes da empresa estão na Bahia, onde fica situada a sede física, que funciona na região do Caminho das Árvores. Com o tempo, diz, serão criadas unidades em outros estados, mas o interesse maior dos sócios é trabalhar a economia local.

As informações sobre convênios de crédito com a Credifit poderão ser consultadas no site www.credifit.com.br. O aplicativo “Credifit – Consignado”, utilizado para solicitar o empréstimo de forma 100% digital, estará disponível em breve para os sistemas operacionais Android e iOS.

