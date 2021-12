Bancários iniciam greve; veja alternativas para evitar multa

As agências bancárias de Salvador amanheceram com faixas anunciando a greve da categoria, iniciada nesta terça-feira, 6, em todo país. A reportagem do Portal A TARDE percorreu o Centro da cidade, onde a atuação do Sindicato dos Bancários é mais intensa, e identificou diversos bancos adesivados com mensagens do movimento grevista.

Apesar das agências fechadas, alguns terminais de caixas eletrônicos estão disponíveis para os clientes. A greve faz parte da campanha salarial dos trabalhadores, que pedem reajuste de 14,78%; ou seja, cerca de 5% de ganho real, além da inflação.

Já a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) oferece 6,5% de reajuste, 2,8% abaixo da inflação. Eles também ofertam um abono de R$ 3 mil, mas o sindicato da categoria alega que esse dinheiro não incorpora em outros direitos trabalhistas, como FGTS, 13º e férias.

Alternativas

Durante a greve, os consumidores podem utilizar os caixas eletrônicos, atendimento por telefone e internet. A Proteste Associação de Consumidores alerta que o movimento dos bancários não justifica atrasos no pagamento de dívidas.

Portanto, os clientes devem honrar com os débitos para evitar multas e outras sanções.

