Bancários entram em greve a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira, 30, os bancários da Bahia e de 20 estados brasileiros entram em greve por tempo indeterminado, após confirmação dos participantes das assembleias realizadas em várias cidades do país.

Com apenas uma abstenção, os bancários recusaram na noite desta segunda, 29, no ginásio de esportes do sindicato, na Ladeira dos Aflitos, em Salvador, a proposta de reajuste de 7,35%, entre outros pontos, feita pela (Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), no último sábado, 27.

Uma nova assembleia está marcada para esta quarta, 1º, às 18h30, também no ginásio de esportes, para avaliar a paralisação. Segundo o presidente da Federação da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, a expectativa é que a greve seja longa.

A avaliação do presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, é que o reajuste oferecido pela Fenaban ficou muito aquém das possibilidades dos bancos.

A decisão já havia sido tomada no última quinta-feira, 25, em assembleia realizada no mesmo local. Mas Augusto Vasconcelos esclarece que era preciso avaliar a contraproposta da Fenaban.

A entidade, que não aceita a proposta do índice de reajuste de 12,5%, incluindo aumento real de salário de 5,4%, solicitado pela categoria em todo o país, não agendou a realização de nova rodada de negociação.

Pressão

O presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia disse que a partir desta terça a perspectiva é "enfrentar a intolerância dos banqueiros". Mas o trabalho dos sindicalistas será convencer os colegas a aderir ao movimento.

"Mas os banqueiros utilizam muitas formas de pressão contra os funcionários, principalmente com ameaças de demissão dos bancários, caso estes participem da greve", afirmou. O sindicalista chamou a atenção para a necessidade de envolvimento de todos os bancários na campanha salarial.

Negociação

Augusto Vasconcelos explicou que a data-base da categoria ocorre em setembro, mas a Fenaban recebeu a proposta da Federação dos Bancários desde agosto.

Até o momento foram realizadas oito rodadas de negociação e, de acordo com o sindicalista, ocorreram poucos avanços, nenhum referente as cláusulas sociais, das áreas de saúde, emprego e segurança.

Augusto Vasconcelos disse que, na mesa de negociação, os representantes dos banqueiros não aceitam negociar pontos importantes para a categoria, como o combate ao assédio moral, principalmente "com a exigência de metas absurdas".

Também não aceitam discutir as cláusulas que tratam dos planos de participação de lucros e de cargos e salários, além da suspensão da demissões imotivadas.

De acordo com Augusto Vasconcelos, os integrantes da comissão de greve participam nesta terça de atividades em pontos centrais da cidade como as avenidas Tancredo Neves e Sete de Setembro, além da região do Comércio.

A previsão é que a paralisação se amplie ao longo dos dias de mobilização em todo o estado, afirmou o sindicalista.

