Bancários definem futuro da greve em assembleia nesta sexta

Os bancos ofereceram reajuste salarial de 8% (1,93% acima da inflação) aos bancários, mas cobraram a reposição dos 22 dias de greve em um período de seis meses. A nova proposta salarial foi feita nesta quinta-feira, 10, durante uma negociação que se estendeu por dez horas em São Paulo.

O impasse agora é a reposição dos dias parados. Os bancários querem anistia, mas os bancos insistem em recuperá-los ou descontá-los dos salários. Para encerrar a greve na segunda-feira, os bancários devem submeter a proposta em assembleias previstas para ocorrer nesta sexta-feira, 11. Em Salvador, a categoria reúne-se a partir das 18h30, no ginásio dos esportes do sindicato, nos Aflitos.



Nesta quinta, 22º dia de paralisação, a categoria reuniu-se no início da noite no ginásio de esportes, mas não chegou a uma decisão sobre o final da greve. Os trabalhadores baianos preferem aguardar o posicionamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), que segue em negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Até quinta, 840 das 950 agências baianas estavam fechadas. O sindicato não sabe informar o quantitativo de adesão ao movimento no estado. A greve dos bancários já é a maior desde 2004, quando a categoria parou por 30 dias. Amanhã completam 23 dias de paralisação.

O salário médio da categoria é de R$ 4.740, e o piso salarial é de R$ 1.519. A PLR (participação nos lucros e resultados) paga aos caixas de bancos, segundo informou a Fenaban, varia entre 3,5 e 4 salários adicionais.

No início da campanha, a categoria pediu 11,93% de reajuste salarial, o que incluía 5% de aumento real, além de um valor maior de PLR.

adblock ativo