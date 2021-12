Bancários decidem entrar em greve na terça

Após assembleia realizada na noite destsa quinta-feira, 25, os bancários da Bahia decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça, 30.

A categoria reivindica reajuste salarial de 12,5%, com 5,4% de ganho real. Entretanto, o patronato oferece um aumento de 7%.

As negociações com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não teve avanços, por isso a categoria decidiu pela paralisação. Segundo informações do Sindicato dos Bancários da Bahia, foram sete rodadas de negociação, que não chegaram a resultados positivos para os trabalhadores.

Uma nova assembleia para organizar a greve será realizada na segunda-feira, 29, às 18h, no ginásio de esportes do Sindicato, localizado no Largo dos Aflitos.

adblock ativo