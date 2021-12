Bancários da Caixa retornam ao trabalho

Os funcionários da Caixa Econômica Federal na Bahia decidiram no início da noite desta sexta-feira, 7, em assembleia realizada no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários, em Salvador, encerrar a greve e retornar ao trabalho segunda, 10. As agências da instituição abrirão uma hora mais cedo segunda e terça para agilizar o atendimento.

Quem perdeu a data de pagamento de contas devido à greve dos bancários deve pagar os juros e, depois, entrar com ação no Procon para pedir o ressarcimento. É a orientação que está sendo dada pela Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, bem como pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, em resposta aos questionamentos dos usuários à categoria, que voltou ao trabalho nesta sexta, após 31 dias de greve.

E não deu outra: nem mesmo o deslocamento de funcionários de atividades internas para trabalhar nos caixas, adotado por alguns bancos, foi suficiente para evitar as grandes filas que se formaram na maioria das agências no primeiro dia de funcionamento após a greve da categoria.

"Cada banco está tomando medidas para reduzir os transtornos, criando esquemas especiais, e os bancários estão buscando junto ao Procon para que o órgão atue no sentido de isentar as multas de quem não conseguiu pagar compromissos em setembro", explicou o presidente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, Emanuel Souza. Só na Bahia, são cerca de 22 mil bancários que voltaram ao trabalho.

No interior do estado, até mesmo as agências da Caixa já funcionaram. Em Salvador, no entanto, as agências da Caixa ficaram fechadas nesta sexta. "Logo a Caixa ficou para depois", lamentou a pequena empresária Noely Lima, que acabou se dirigindo, em vão, a uma agência da Caixa, em Brotas. Ela tem pendências relacionadas a financiamento imobiliário que só podem ser resolvidas na instituição.

Já a aposentada Vaninha Soares, que teve o cartão da conta bloqueado ao tentar usar o caixa eletrônico, reclamou do movimento na agência do Bradesco na Avenida Sete: "Mandaram a gente evitar o banco, mas como ficar sem dinheiro depois de um mês sem banco?", questionou.

