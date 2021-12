Bancários afirmam que 80% das agências estão fechadas

Em greve há quatro dias, o Sindicato dos Bancários da Bahia estima que cerca de 80% das 1.140 agências bancárias do estado estão paralisadas. No entanto, o quantitativo não foi confirmado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), entidade que representa os empresários.

"Não temos levantamento sobre o funcionamento de agência", informou, por meio de nota, a assessoria da Febraban. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto Vasconcelos, das cerca de 950 agências paralisadas, 226 estão localizadas na capital.

Ainda não há previsão de rodadas de negociação entre funcionários e empresários. "Os bancos estão adotando uma postura intransigente, apesar de o sindicato estar aberto ao diálogo. Os bancos são o setor mais lucrativo da economia e continuam desrespeitando funcionários e clientes", afirmou Vasconcelos.

Segundo o presidente do sindicato, a categoria aguarda que a Febraban convoque uma nova rodada de negociação. Além de um reajuste de 16%, eles pedem mais investimento em segurança, ampliação das contratações, fim das dimensões, redução de juros e tarifas e questões relacionadas à saúde e previdência dos bancários.

"Estamos cumprindo a lei de greve e respeitando os 30% do efetivo exigidos na atividade da compensação bancária que é a autenticação dos serviços realizados através dos canais de atendimento do banco", acrescentou Vasconcelos. Uma nova assembleia dos bancários está prevista para a próxima terça-feira, às 18h, no Ginásio de Esporte, na ladeira dos Aflitos.

Por meio de nota, a Febraban informou que a proposta econômica apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), braço sindical da Febraban, previa reajuste salarial, pagamento de abono e PLR, mas que "foi recusada pelas lideranças sindicais". "A Federação aguarda uma nova proposta dos bancários para que possamos prosseguir nas negociações que resulte em acordo".

