Balanço parcial da Bahia Farm Show indica mais de R$ 1 bi em negócios

Antes mesmo de contabilizar todos os negócios fechados, a organização da Bahia Farm Show divulgou um balanço parcial, informando que o evento mantém o título de “feira do bilhão”, confirmando, portanto, as estimativas de movimentação de mais de R$ 1 bilhão, nos cinco dias da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. O evento, iniciado no último dia 5, foi encerrado no sábado, 9, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Os dados consolidados serão divulgados na próxima semana.

Em entrevista coletiva, os organizadores informaram que nem mesmo a paralisação dos caminhoneiros, que fez com que o evento fosse adiado por uma semana, tirou a credibilidade conquistada nas edições anteriores. “O impacto da greve nos deixou apreensivos inicialmente, mas serviu para unir ainda mais as pessoas que fazem o evento”, destacou o vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigante da Bahia (Aiba), Luiz Pradella.

Segundo ele, o aumento de expositores foi de 20% em relação a edição 2017, com destaque para a diversificação de produtos e serviços dentre as 900 marcas oferecidas pelos 200 expositores presentes. A internacionalização da feira, iniciada ano passado continua em ascensão, com a presença de países como Uruguai, Estados Unidos e Alemanha.

Efeito safra

A maior safra de soja já colhida da região oeste e a segunda maior de algodão, segundo o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Júlio Cézar Busato, foram as principais responsáveis pelas boas vendas durante a feira. “Mais de 85% do algodão desta safra já estão comercializados e 20% do da safra de 2019 também já estão vendidos, os preços estão bons e é claro que isso anima os agricultores a investirem em maquinário”, disse.

Em relação ao público presente, há indicativos de que fique abaixo do ano passado. “Com o adiamento do evento, perdemos um feriado, que sempre se reflete em muitas visitantes. Mesmo assim, estamos com bons números, somente na abertura houve um aumento de 20% em comparação a 2017”, destacou a coordenadora geral da feira, Rosi Cerrato.

O número de empregos gerados e o aquecimento que feira proporciona para a economia regional foram citados pelo prefeito da cidade sede do evento, Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira. “Nossa cidade respira a Bahia Farm Show, os hotéis e restaurantes ficam lotados, há uma movimentação muito importante com ganhos enormes. Mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, foram gerados antes, durante e depois da feira”.

Para o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Celestino Zanella, a feira já é vitoriosa por alcançar resultados tão positivos em um momento de crise nacional. Em 2019, o evento completa 15 anos.

adblock ativo