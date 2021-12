Baixo investimento em 2013 era esperado, diz Souto

O secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, afirmou, no domingo, que era perfeitamente esperado o baixo investimento da Prefeitura em 2013, ao comentar a terceira edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado nacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

"A preocupação em 2013, primeiro ano da nova gestão, foi buscar primeiro o equilíbrio entre receita e despesa, para ter poupança. Além disso, não havia projetos e capacidade de execução", disse Souto.

Conforme o estudo, Salvador foi um dos municípios brasileiros que mais evoluíram em gestão fiscal, apesar de não ter ocorrido uma evolução semelhante em termos de investimentos.

No item receita própria, a prefeitura obteve uma gestão de excelência (conceito A) com nota máxima 1. Em relação aos investimentos, porém, a gestão municipal foi classificada como crítica, com o pior conceito (D) - gestão crítica.

Segundo Souto, se o estudo fosse realizado com dados de 2014, seria apontada uma melhora no nivel dos investimentos.

"O que foi ruim em 2013 já foi bem melhor em 2014. Passaríamos para C (gestão em dificuldades) se aproximando muito de B (boa gestão). "Não foi melhor porque a prefeitura continuou investindo apenas com recursos próprios. Não houve transferências federais e operações de crédito, embora a prefeitura já esteja apta hoje para essas operações de crédito", acrescentou.

Conforme dados apresentados pelo secretário, o volume de investimentos passou de R$ 203 milhões em 2013 para R$ 413 milhões em 2014.

Na classificação geral do IFGF (que leva em conta receita própria, gastos com pessoal e investimentos, o custo da dívida e a liquidez ), Salvador passou de conceito C para conceito B. A nota média subiu de 0,5108 para 0,6364.

Com o resultado, Salvador foi a terceira capital que mais avançou na gestão fiscal (24,6%), ficando atrás somente de Natal, no Rio Grande do Norte (66,7%) e Macapá, no Amapá (29,5%).

Custo da dívida

Outro item em que Salvador não pontuou bem foi o custo da dívida, no qual a capital baiana também ficou com o conceito C. Ao avaliar o resultado do estudo neste ponto, Souto afirmou que a maior parte do custo da dívida de Salvador é referente a dívidas negociadas com o governo federal.

Ele lembrou ainda que o governo federal não regulamentou a mudança no indexador da dívida dos Estados e municípios, apesar de a alteração ter sido aprovada e sancionada em novembro do ano passado pela presidente Dilma Rousseff.

"É uma coisa que não podemos gerenciar. A expectativa é de que isso seja implantado. Alguns estados chegaram a procurar a Justiça", disse Souto. Conforme cálculos apresentados pelo titular da Fazenda municipal, caso estivessem em vigor as novas regras, a prefeitura pagaria R$ 1,8 milhão mensais à União em vez dos atuais R$ 7 milhões.

Conforme a proposta aprovada, as dívidas passariam a ser corrigidas pela taxa básica de juros Selic ou IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais 4% ao ano. Atualmente, o indexador é o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPI-DI), acrescido de 6% a 9% ao ano.

ITIV

Souto afirmou que, com o avanço de ações sociais da prefeitura, há uma tendência de diminuição entre a receita e a despesa. Diante disso, a prefeitura precisará encontrar outras formas de aumentar a arrecadação que não atinjam mais ainda o bolso dos contribuintes, segundo o secretário.

"A médio prazo, o grande desafio é encontrar meios de incrementar a atividade econômica na cidade, para que a arrecadação aumente sem precisar aumentar impostos", declarou.

Um dos setores que mais sofreram em Salvador com a crise foi o mercado imobiliário. E isso poderá se refletir de forma significativa na arrecadação. De acordo com Souto, pelas atuais projeções de arrecadação do ITIV (Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis), a captação poderá ser frustrada em R$ 40 milhões.

