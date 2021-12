Baixa oferta de imóveis faz preço do aluguel disparar em Salvador

O preço do aluguel em Salvador sofreu um aumento médio de 30% entre março de 2008 e fevereiro deste ano. A alta atingiu, principalmente, os imóveis de dois quartos – os mais procurados – em bairros próximos do centro financeiro da cidade (Av. Tancredo Neves), como Pernambués e Paralela. Nestes locais, a média de reajuste foi ainda maior: de até 100%.



Corretores de imóveis e representantes de entidades ligadas ao setor apontam entre as causas do aumento a valorização dos imóveis, o crescimento de demanda e a baixa oferta de imóveis para alugar. “Salvador recebe, em média, 50 mil novos habitantes por ano”, diz o vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), José Alberto Vasconcelos.

O bairro de Brotas foi o que registrou as maiores altas, provocadas principalmente pelos imóveis novos entregues no Horto. Na Paralela, apesar de o levantamento registrar queda de 26% no valor dos aluguéis de imóveis de dois quartos, houve valorização média de 60% no ano passado.

O preço do aluguel em Salvador varia entre 0,5% e 0,7% do valor do imóvel, como os de um quarto têm sido os mais procurados, os valores são proporcionalmente maiores, como explica Sérgio Sampaio, diretor do Sindicato da Habitação (Secovi) na Bahia e corretor.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira, 26, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo