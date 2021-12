Bairros que reúnem galerias e bares criam um novo nicho

Um levantamento feito pelo Sebrae em Salvador, para orientar a implantação de novos negócios, indica seis bairros e regiões da cidade como territórios criativos. Lugares como Rio Vermelho, Santo Antônio Além do Carmo, Comércio, Itapagipe, Candeal e Curuzu, onde a música, a gastronomia, as artes plásticas e o artesanato devem ter um papel crescente. Mas como é viver em meio a tanto entretenimento e cultura?

O professor e empresário Jorge Bernardes acredita que o local onde mora se destaca em função da oferta de casas noturnas e galerias de arte. "O Rio Vermelho é um bairro com uma aura diferente, com boemia e cultura", avalia Bernardes, que se mudou da Cidade Baixa para lá com a família quando tinha ainda cinco anos de idade e nunca mais saiu.

À frente de uma loja de material de construção, também no bairro, juntamente com o irmão, ele só lamenta a falta de espaços públicos para levar o filho de três anos e o fechamento de equipamentos culturais, como o antigo Cine Rio Vermelho, que deu lugar a uma igreja evangélica, e o extinto Teatro Maria Bethânia, que deu lugar a uma churrascaria . "Como lugar público, tem apenas o Parque Cruz Aguiar, mas você tem que disputar espaços com o pessoal das academias", reclama.

Bernardes é um desses moradores que se envolvem com quase tudo o que ocorre na vizinhança. "Na juventude, eu ganhei o título de leitor-modelo da Biblioteca Juracy Magalhães", lembra. Entretanto, outra atividade predileta de sua juventude está mais difícil para os jovens de agora: "Eu costumava sair caminhando de bar em bar com os amigos e amanhecia o dia no Mercado do Peixe. Com a insegurança, não se pode fazer mais isso", lamenta.

Economia criativa

Entre os territórios mapeados pelo Sebrae, o Rio Vermelho é o bairro que concentra o maior número de empreendimentos da economia criativa. Somente de pequenas casas de show há quase uma dezena, como o Lalá, o Dubliners e a Taverna, na Paciência, que são vitrines para bandas e músicos que buscam na noite um lugar ao sol.

Mas apesar de ser valorizado como centro de cultura e lazer, o Rio Vermelho tem imóveis com preços de mercado menores do que a Pituba. "Um imóvel de 100 metros quadrados pode custar até R$ 80 mil a menos do que um apartamento do mesmo tamanho na Pituba", estima o corretor de imóveis João Maia, que fez o caminho inverso de Bernardes. Depois de morar a vida toda no bairro de Jorge Amado, o corretor comprou um apartamento na Pituba e começou a escrever uma nova história. "Os moradores do Rio Vermelho sofrem muito com os engarrafamentos", afirma.

Santo Antônio

Sem tantos bares e sem o tráfego intenso de automóveis, o Santo Antônio Além do Carmo tem atraído cada vez mais artistas para ocupar alguns dos imensos casarões que se espalham desde o Largo do Pelourinho até o Forte de Santo Antônio. A combinação de arquitetura colonial, clima de cidade do interior, vista para a Baía de Todos-os-Santos e ambiente cultural atraiu gente para trabalhar e viver no bairro.

Em 2008, o artista plástico Paulo Vaz morava no Canela e mantinha o seu Cafélier, mistura de café e atelier, no Pelourinho. Quando um casarão vagou no Santo Antônio, ele não teve dúvidas de que iria morar e trabalhar no mesmo bairro. "Ainda me divido com o Canela, mas o Santo Antônio tem um jeito único. As pessoas ainda colocam cadeira do lado de fora e conversam com os zinhos", afirma Vaz.

Os moradores antigos, que mantêm o encanto provinciano, dividem espaço nas ruas com jovens artistas que descobriram no Santo Antônio uma possibilidade de casar realização profissional com beleza. Um dos sócios do Atelier do Paço, o artista plástico Vinícius Ferreira, conhecido como Vinícius S/A, sabe que a natureza de sua atividade permitiu que ele ocupasse um casarão por um preço menor. "Se montássemos um bar ou restaurante, certamente o dono cobraria um aluguel três vezes maior, mas o dono teve interesse em incentivar a arte", pontua Vinícius.

O bairro chegou a ter um aumento expressivo nos valores dos imóveis quando um grupo de investidores começou a comprar casarões para um projeto que pretendia tornar a área um endereço de consumo de alta classe. Mas o projeto não saiu do papel e com a diminuição do fluxo de turismo, muitos casarões deixaram de ser atrativos para investidores.

"Há muitas pousadas fechando", relata o corretor de imóveis Abílio da Motta, que tem grande atuação na área. Ele considera que o clima de cidade pequena pode ser um fator de valorização para quem quer sair do estresse urbano, mas pontua que a maioria das pessoas que normalmente se interessam em morar no bairro são de outros estados ou países.

"Sou um otimista e as coisas tendem a melhorar no futuro, mas é preciso resolver questões, como a segurança", afirmou Motta. Ele acha que o Santo Antônio pode se beneficiar da revitalização da Rua Chile, mas diz que é preciso atrair pequenos investidores.

