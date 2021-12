Baianos renegociam dívidas tributárias

Cerca de 360 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, foram convocados pela Justiça baiana para tentar uma renegociação de débitos com a prefeitura de Salvador e governo do estado. O mutirão, batizado de Acordo Legal, teve início nesta terça-feira, 3, na Arena Fonte Nova, devendo se estender até domingo.. Mesmo sem ter recebido a notificação pelos Correios, quem também tem débitos, até 2015, pode comparecer espontaneamente para tentar assegurar as condições especiais. Somente em relação às notificações, as dívidas somam R$ 24 bilhões, conforme estimativa divulgada pela Corregedoria de Justiça da Bahia.

No caso da prefeitura, é possível obter isenção até 100% da cobrança de juros e multas, para o pagamento à vista. Quem optar pelo parcelamento, terá dispensa de 50% de juros e multas para divisão do débito em 12 meses, sem correção monetária. Há ainda a opção de parcelar em até 60 meses com 50% de desconto nos juros e multas, mantendo a correção monetária. Enquadram-se, portanto, nessas condições os débitos relativos, por exemplo, ao IPTU e o ISS.

Já para quem tem débitos de tributos estaduais, como o IPVA e o ICMS, o desconto dos encargos para pagamento à vista é de 85%. No caso de parcelamento de ICMS, o desconto será de 60% para quem fizer o parcelamento em até 36 meses, e de 25% para parcelamento em até 48 meses. Os débitos de IPVA, Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITD) e taxas terão desconto de 60% para parcelamento em até quatro meses. O valor de cada parcela será de, no mínimo, R$ 200.

Grandes filas

O mutirão é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo de reduzir o estoque de processos referentes à execução fiscal em trâmite no Judiciário. "É um programa que beneficia todos: a Justiça, com a redução de processos; estado e prefeitura, que ampliam a arrecadação, e, principalmente, o cidadão, que ganha uma oportunidade com boas vantagens para se regularizar", afirmou o desembargador José Olegário Caldas, corregedor geral de Justiça da Bahia.

Nesta terça, no primeiro dia do mutirão, em Salvador, já havia contribuinte aguardando a abertura dos portões da Arena Fonte Nova desde às 3h30 da manhã, conforme informou Olegário Caldas. Ao meio dia, sob o sol quente, grandes filas já se formavam nas escadarias do acesso principal. No interior do galpão preparado para o atendimento, um grupo de contribuintes protestava contra eventuais falhas no sistema de senhas - informação negada pela organização do evento, que alegou que as senhas só alternavam para dar prioridade aos casos preferenciais (idosos, gestantes e portadores de deficiência). O local tem capacidade de atendimento de até 124 contribuintes, simultaneamente.

O profissional de segurança Aloísio Correa foi um dos que conseguiram fechar um acordo para sanar dívida de mais de cinco anos relativa ao IPVA. "Vendi o carro e demorei para assinar o documento de transferência, ficando todo o débito para mim", contou. Pelos registros da Sefaz estadual, no primeiro dia, o maior volume de negociação foi relativo ao IPVA. A aposentada Anunciação Campos gostou do atendimento. "Tudo foi resolvido com todas as vantagens possíveis", disse.

O movimento intenso foi acompanhado pelo governador Rui Costa e pelos secretários da Fazenda Manoel Vitório (estadual) e Paulo Souto (municipal). A expectativa maior na recuperação de créditos é com a negociação dos grandes valores devidos por empresas.

Grandes indústrias

Grandes indústrias como Pirelli Pneus, Votorantim Cimentos e Semp Toshiba, além de atacadistas, como a Marcosa Máquinas e Equipamentos, lideraram a lista das primeiras empresas convocadas pela Justiça para as audiências de conciliação relativas a dívidas com tributos estaduais, na abertura desta terça do mutirão Acordo Legal.

Segundo o corregedor geral de Justiça da Bahia, José Olegário Caldas, somente as duas primeiras audiências, com empresas comerciais, já garantiram ao Estado o pagamento de R$ 22 milhões, relativos a pendências com o ICMS. Na prefeitura, curiosamente, a primeira audiência foi para regularizar débitos do ISS de uma empresa estadual extinta: a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), que detinha um débito de R$ 14 milhões, mas que acabou sendo negociado por R$ 2,7 milhões, com intermediação presidida pela juíza Andrea Miranda.

Depois de ter realizado, em 2013, um Refis que assegurou uma recuperação de R$ 870 milhões, a Sefaz estadual alerta para a oportunidade agora dada pela Justiça. "Obtivemos da Corregedoria o compromisso de que as pendências que eventualmente não forem aqui regularizadas serão logo encaminhadas para sentença judicial, portanto, o contribuinte deve realmente aproveitar esta última chance", alertou o secretário Manoel Vitório. Ele fez referência aos casos de contribuintes que ficam durante anos sem aproveitar as propostas de renegociação oferecidas pelo Fisco, optando em rolar o débito por anos na Justiça. "Isso, a princípio, não será mais possível, depois do mutirão", afirmou.

Vitório também explicou porque, a exemplo da prefeitura, o estado não ofereceu desconto de 100% dos encargos para o pagamento à vista. "Estamos retirando até 85% das multas e juros, por entender que é uma forma mais justa até para o contribuinte que se mantém adimplente, evitando que se crie uma cultura de esperar sempre pelo Refis ou mutirões como este promovidos pela Justiça".

Na Prefeitura, o secretário Paulo Souto ressaltou as condições especiais oferecidas para pagamento de tributos, como o ISS e o IPTU.

