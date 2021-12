Baianos recebem R$6 milhões do programa Nota Fiscal Paulista

Se você já comprou pela internet em sites de empresas sediadas em São Paulo, como Americanas, Submarino e Fnac, pode ter algum dinheiro a receber do programa Nota Fiscal Paulista.



Só na última liberação de crédito do programa, consumidores baianos já receberam mais de R$ 6 milhões referentes a compras realizadas no segundo semestre de 2014. Desde 2007, moradores da Bahia já receberam mais de R$ 62,3 milhões de créditos e prêmios.



A Nota Fiscal Paulista, do governo estadual, devolve até 30% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) recolhido de empresas paulistas de varejo para quem informa o CPF na emissão da nota fiscal, independentemente do estado do consumidor. Para participar, é necessário cadastro no site do programa (www.nfp.fazenda. sp.gov.br).



Apesar de os créditos estarem reunidos mesmo sem cadastro, para participar dos sorteios, que em maio vão chegar a R$ 200 mil, o cadastro é obrigatório. Créditos não resgatados por cinco anos são cancelados.



Para o administrador Danilo Araújo foi uma surpresa quando se cadastrou no site e descobriu que tinha R$ 60,30 disponíveis para resgate. Ele havia realizado compras no Submarino e na Americanas e foi avisado por e-mail que teria parte do ICMS devolvido. "É muito simples e o valor foi creditado na conta corrente que eu informei", conta Araújo.



A notificação sobre o crédito na Nota Fiscal Paulista é enviada por e-mail, mas muita gente não sabe que tem dinheiro disponível, não faz o cadastro, e fica sem participar dos sorteios.



É o caso do operador automotivo Leandro Hora, que descobriu o programa na semana passada, após uma publicação no Facebook. Ao se cadastrar, viu que tinha R$ 14,15 disponíveis.



"Achei o cadastro rápido. Logo quando você entra, o site mostra todas as notas fiscais de suas compras. Achei uma boa. Isso incentiva a pedir a nota", afirma Hora, que recebeu créditos por compras no Extra, Mercado Livre e Americanas.



Histórico



Criada em 2007, a ideia do Nota Fiscal Paulista é incentivar os consumidores a solicitar a nota fiscal na hora da compra para inibir a sonegação.



A diferença entre o Nota Fiscal Paulista e a Nota Salvador é o tipo de imposto. No programa da capital baiana, parte do ISS (Imposto Sobre Serviços) é devolvido.

Como a Nota Paulista é sobre produtos, o programa acaba sendo mais abrangente. É comum que em estabelecimentos de São Paulo o atendente pergunte se o consumidor quer informar o "CPF a nota".



Com a mudança nas regras do ICMS para compras online, aprovada pelo Senado nesta semana, o montante repassado para consumidores baianos pode diminuir.

Pelas novas regras, o ICMS recolhido em compras online será dividido entre o estado de origem e o estado de destino. A mudança será gradual até 2019.

