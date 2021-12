Baianos pedem unidade da Embrapa na região Oeste

Durante a apresentação à Embrapa dos resultados obtidos com o manejo integrado de pragas (MIP), os produtores da região Oeste pediram aos representantes da empresa de pesquisa uma unidade local.



"Precisamos da presença da Embrapa aqui para nos ajudar com o manejo", argumentou o presidente da Fundação Bahia, Ademar Marçal. Para ele, é imprescindível a associação entre as instituições de pesquisa e as associações de produtores, para, inclusive, ajudar a disseminar esse tipo de informação.



Mas, segundo o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), João Martins, há chance da região oeste receber unidades da Embrapa. "Uma nova unidade da Embrapa Gado de Corte deverá instalar-se em Barreiras - já existe uma em Itapetinga", diz Martins.



Ele afirma que tem conversado com o diretor geral da Embrapa Gado de Corte e que, nos próximos 30 dias, uma equipe deve ir a Barreiras. "O futuro da pecuária baiana está naquela região, que possui muita terra e um clima sem muitas oscilações", diz Martins.



Outra possibilidade que vem sendo conversada é a de instalação de uma unidade da Embrapa Algodão no oeste. Para Martins, a empresa de pesquisa deve atualizar as suas localizações. "



Tem a Embrapa Algodão na Paraíba, mas o estado era forte nessa produção há 30 anos. A Embrapa tem que se pulverizar. Não precisa vir para o oeste necessariamente, pode ir para o Mato Grosso, outro grande produtor. Tivemos uma reunião na Abapa (Associação Baiana dos Produtores de Algodão) e isso também foi discutido", disse o presidente da Faeb.

