Baianos e portugueses discutem oportunidades de negócios

Dirigentes de três associações empresariais de Portugal, representando cerca de 15 mil empreendedores daquele país, estão na Bahia, interessados em oportunidades de negócios no estado. "O agronegócio é uma das áreas de maior interesse", revela o presidente da seção baiana da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Antônio Coradinho.



A entidade promoveu, nos últimos dois dias, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador, o VI Encontro de Negócios Bahia-Portugal. A intenção foi expor oportunidades bilaterais de negócios.



"É hora de ficar frente a frente e discutir abertamente as oportunidades", frisou Coradinho, na abertura do evento, anteontem, dando o ponta inicial às negociações.



No primeiro dia, na quinta-feira, as discussões centraram-se nas dificuldades e oportunidades na Bahia. Os portugueses também discutiram estratégias de como fazer negócios no estado.



Já o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep Portugal Global), Miguel Frasquilho, expôs os pontos fortes de negócios em seu país.



Nesta sexta-feira, 22, foi a vez das análises setoriais, com especialistas das áreas de metal-mecânica, imobiliária, de termoplásticos e têxtil.



Áreas de interesse



Depois que dois dos maiores grupos empresariais portugueses vieram investir no estado (Siravol/Amorim, no ramo imobiliário; e Quifel, no setor de energias renováveis), a intenção da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil é atrair agora os pequenos e médios empresários.



"O estado já foi descoberto pelos grandes grupos de hotéis, como Tivoli e Vila Galé, mas há possibilidades de negócios em diversas áreas que temos afinidades", disse Coradinho.



A empresária Salomé Rafael, presidente da Nersant, associação empresarial da região de Santarém, que fica a 70 quilômetros de Lisboa, confirmou o interesse na Bahia para negócios da agroindústria.



"Como Portugal tem áreas pequenas, somos obrigados a tirar dessas áreas uma grande produtividade, daí nosso interesse em expandir os negócios para áreas que também possam responder com alta produtividade", afirmou. Na oportunidade, a Nersant firmou um termo de cooperação técnica com a Fieb, para facilitar a assistência aos empreendedores.



O vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, destacou as potencialidades do interior baiano, "embora hoje muitas regiões tenham ainda pouca representatividade na composição do Produto Interno Bruto (PIB) estadual", como frisou, destacando as oportunidades.



Ele convidou os empresários portugueses para uma reunião de trabalho na sede da Seplan para detalhar projetos, inclusive quanto à infraestrutura prevista. "Depois de Cabral, vocês estão chegando com 500 anos de atraso, mas o cavalo está selado, é só montar", brincou João Leão.

