Baiano teve a nona menor renda do país em 2014, diz IBGE

A renda domiciliar per capita dos baianos foi de R$ 697 em 2014, abaixo do salário mínimo em vigor na época, que foi de R$ 724. Essa foi a nona menor renda registrado pelo IBGE, de acordo com pesquisa divulga nesta quinta-feira, 26.

O estudo analisou os 26 estados e o Distrito Federal. A mais baixa foi do Maranhão (R$ 461). A maior foi registrada no Distrito Federal (R$ 2.055). Já o brasileiro recebeu uma média de R$ 1.052.

O indicador de renda foi calculado por meio de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua. Essa é a primeira vez que o IBGE faz esse recorte a partir desta pesquisa.

A divulgação desses dados foi uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU).

