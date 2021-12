Baiano relata Medida Provisória para duplicar rodovias

Empresas concessionárias de rodovias que assinaram acordo com o governo entre 2012 e 2014, com obras previstas nestes contratos a serem finalizadas em até cinco anos, pediram uma extensão nesse prazo e foram atendidas pelo presidente da República por meio da Medida Provisória n° 800/2017. O mecanismo amplia para até 14 anos este limite.

Quem foi escolhido para relatar a MP 800/17 foi o deputado federal José Rocha (PR-BA). O parlamentar baiano afirmou que seu trabalho, na análise da MP, será pautado para buscar "o equilíbrio entre a necessidade dos investimentos nos trechos e a sobrevivência das empresas e consórcios".

As concessionárias procuraram o governo alertando que não teriam condições de cumprir os prazos porque foram seriamente afetadas pela crise econômica que reduziu as receitas com pedágio. As obras que estão com maior dificuldade para serem finalizadas nos trechos concessionados são principalmente aquelas para duplicação.

O Governo argumenta que a ampliação do prazo proposto na Medida Provisória para as concessionárias que não estão cumprindo o cronograma de inves timentos seria mais benéfico para o Brasil do que a devolução, a caducidade do acordo ou a devolução da concessão.

O Planalto avalia como notórias as vantagens obtidas no processo licitatório das concessões em tela, com deságio das tarifas da ordem de 50%, os quais se aplicaram sobre estudos que traziam as menores Taxas Internas de Retorno (TIRs) já praticadas em concessões federais. Nos bastidores, há uma grande preocupação de que estes descumprimentos de contrato possam ocorrer em novas concessões, o que poderia incorrer em aumento no valor dos pedágios.

Concessão

Uma das concessionárias que será beneficiada com a MP 800/17 é a ECO101, que administra a BR-101 que contempla trechos na Bahia e no Espírito Santo.

O primeiro artigo do mecanismo, intitulado "reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais, possibilita a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), fazer um aditivo contratual com as concessionárias de rodovias federais cujos contratos prevejam a concentração de investimentos em seu período inicial. Este ponto, permite, portanto, a extensão para até 14 anos a reprogramação dos investimentos. O benefício, contudo, está condicionado à demonstração da sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento até o fim do período de concessão originalmente acordado.

Transportadores

O dispositivo ainda estabelece que a reprogramação de investimentos vai priorizar o aporte de recursos em trechos onde há maior concentração de demanda. As empresas que aderirem a esta extensão de prazo não poderão optar pela devolução amigável da concessão ao Governo Federal.

O segundo artigo da MP faz uma alteração na Lei n° 10.233/2001, , que entre outras coisas, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre.

A modificação foi no artigo 14-B, que diz que a "realização de transporte rodoviário de carga própria, de cargas especiais e de produtos perigosos depende de inscrição do transportador no RNTRC em categoria específica na forma estabelecida pela ANTT". Atualmente, isto é exigido apenas para transportadores de cargas de terceiros.

