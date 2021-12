Baiano gosta de comprar em lojas de bairro, diz estudo

De todos os 2.862 mercados em operação em Salvador e Lauro de Freitas, somente 2,99% tem espaços superiores a 300 m² e 91,86% deles são formados por lojas com apenas dois balcões de pagamento. As informações da pesquisa realizada pela Associação Baiana de Supermercados (Abase) mostram "uma tradição do baiano de comprar em lojas de bairro", segundo o presidente da associação, João Claudio Nunes.

Para João Claudio, o mercado baiano não se resume às grandes lojas: "Há um outro universo de estabelecimentos, também fortes e concentrados nos bairros". "Somos o sexto mercado no país e queremos, através deste estudo, dar um maior suporte ao setor", completa.

O setor, nestes dois municípios, gera cerca de 20 mil empregos diretos, ainda segundo a pesquisa, que mapeou ainda que apenas 38 lojas possuem acima de cinco balcões. O tamanho de cada unidade foi um dos itens analisados; 80% das lojas possuem até 150m² e 16,60% têm lojas com até 300 m².

Bahia



A pesquisa irá se estender aos outros municípios da RMS, e, em 2016, será feita em todo o estado. "Acreditamos que em toda a Bahia devem existir atualmente 15 mil pontos de vendas. Deste total, 200 lojas são das grandes redes, como Atakarejo, Walmart, Grupo Pão de Açucar, Cencosud e Rede Mix", lembra Nunes.

Segundo a associação, com todos os dados em 2016, a Abase pretende traçar políticas e ações específicas para cada público.

