Bahiagás prevê investimentos de R$ 64,5 mi até o fim do ano

A Bahiagás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no estado, espera investir até o final deste ano R$ 64,5 milhões, na ampliação da rede de fornecimento do produto. A medida prevê a interligação de, aproximadamente, sete mil novos clientes, entre residenciais, comerciais e industriais.

Os valores superam os realizados em 2015, quando foram investidos R$ 53 milhões. De acordo com o relatório da administração, divulgado nesta quarta-feira, 13, pela companhia, pelo menos, 30% dos investimentos previstos para este ano - aproximadamente R$ 20 milhões - serão destinados à expansão da rede em Salvador.

O relatório da Bahiagás detalha ainda que, em relação aos investimentos previstos para este ano, R$ 40 milhões serão aplicados em projetos para expansão da companhia na região metropolitana. Outros R$ 8 milhões serão usados para conclusão da implantação da rede na região sudoeste; R$ 9 milhões irão para o litoral norte e agreste baiano (região de Alagoinhas), R$ 5 milhões destinados ao chamado portal do sertão (região de Feira), R$ 2 milhões no litoral sul (Itabuna e Ilhéus) e R$ 500 mil em Eunápolis e Porto Seguro.

"O gás natural, em virtude das suas vantagens competitivas, da robustez das reservas do estado e de ser uma fonte energética ecologicamente mais aceita, configura-se como um importante vetor de desenvolvimento para a Bahia", afirma a diretoria da concessionária baiana, no texto do relatório.

Até 2020, a companhia pretende investir R$ 774 milhões em crescimento de infraestrutura, atendimento a novos clientes, comercialização em novos municípios do gás natural comprimido, além de projetos de melhoria, a exemplo da modernização das instalações. A meta é atingir no período 82 mil usuários ligados à rede. Até o final do ano passado, eram 39 mil clientes ligados, num total de 68 mil contratados.

Projetos

Mesmo em expansão, o fornecimento para residências (gás canalizado) e estabelecimentos comerciais ainda representa 1% do consumo de gás natural no estado. A maior parte (87%) é fornecida para indústrias, sobretudo do Polo. Também a oferta do produto nos municípios baianos ainda é relativamente pequena, com a presença da Bahiagás em apenas 21 do total de 417 municípios do estado.

A companhia alega que os projetos de expansão vêm ocorrendo de forma estratégica, seguindo os vetores de crescimento do estado, com ações focadas na "interiorização, massificação e diversificação do uso do gás natural", como ressalta o relatório.

Em 2015, seis novas fábricas de Camaçari, Simões Filho e Candeias, e também em Ilhéus, no sul do estado, adotaram o gás natural em seus procedimentos industriais.

