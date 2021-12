Bahiagás licita o primeiro trecho do gasoduto sudoeste

A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) publicou nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial do Estado, o edital de concorrência para contratação de empresa e/ou consórcio especializado para a execução dos serviços de construção e montagem do primeiro trecho do Gás Sudoeste – Duto de Distribuição de Gás Natural do Sudoeste.

Essa primeira etapa da obra, com aproximadamente 73 km de extensão, em dutos com diâmetro de 10 polegadas e montagem de três estações de distribuição de gás natural, tem prazo estimado de conclusão de 18 meses e custo total orçado em R$ 67,7 milhões. A intervenção parte da divisa entre as cidades de Ipiaú e Itagibá, passando pelos municípios de Aiquara e Itagi, chegando até Jequié. Nestas localidades, o energético atenderá aos segmentos industrial e comercial, com foco no ramo de alimentos e bebidas.

O Gás Sudoeste é o principal projeto do plano plurianual de investimentos 2017-2021 da Bahiagás. Com extensão total de 306 km e investimentos da ordem de R$ 505 milhões, o duto de distribuição passará por 13 municípios e será o maior do Nordeste e o segundo maior do Brasil. Objetiva o provimento de gás natural aos setores industrial, comercial e automotivo, com destaque para as grandes mineradoras instaladas na região.

