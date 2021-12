Bahiafarma fecha parceria para produção de próteses

Dentro do projeto de transformar o estado num polo farmacêutico, o governador Rui Costa assinou nesta terça, 30, um "memorando de entendimento" com representantes de dois laboratórios internacionais, o italiano Bioimpianti e a sul-coreana Genbody INC, para a produção de órteses, próteses e testes rápidos, em parceria com a Bahiafarma.



No mês passado, a estatal anunciou contrato com dois laboratórios - por meio de parcerias para desenvolvimento de produtos - para produção e venda dos medicamentos cabergolina, usado para tratar distúrbios hormonais, como o hiperpituitarismo (que faz as pessoas crescerem acima do normal), e o cloridrato de sevelâmer, prescrito para pacientes que fazem hemodiálise, como renais crônicos. A estimativa é que esses dois produtos rendam cerca de R$ 80 milhões ao ano para a Bahiafarma.

As novas parcerias - nas quais também se prevê a transferência de tecnologia para a Bahiafarma - visam atender à crescente demanda do SUS nestas áreas, além de incentivar as empresas a se instalarem no estado. A demanda no país é grande. Dados do Ministério da Saúde indicam que a pasta destinou R$ 1,9 bilhão do seu orçamento para a compra de órteses e próteses. Se a Sesab conseguir atender a 10% desse demanda, pode faturar R$ 190 milhões por ano com os produtos.

No que se refere às internações na rede SUS na Bahia, em 2013, último dado consolidado, cerca de 11 mil internações foram para tratamento de lesões decorrentes de acidentes de trânsito, o que representou um custo superior a R$ 11 milhões para o estado, informou a Sesab, explicando que, "diante da gravidade das lesões, muitos pacientes não chegam a ser internados, vindo a falecer no local do acidente ou nas emergências e que o valor acima mencionado refere-se, apenas, ao tratamento do paciente durante o seu período de internamento. Este montante não contabiliza medicamentos, fisioterapias, órteses e próteses, o que multiplicaria este valor em mais de dez vezes".

Internações



Em 2013, 52,6% das internações por acidentes de trânsito foram de motociclistas, devido ao grande número de pessoas que passaram a trafegar utilizando este tipo de veículo, elevando a exposição ao risco de se envolver em acidentes. Por causa da falta de proteção que este veículo impõe ao seu condutor, o envolvimento em acidentes tende a ser grave, com elevado número de mortes e internações.

O secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas, considerou um marco para o processo de industrialização da Bahia a atração dos novos parceiros para a Bahiafarma que "passará a produzir próteses ortopédicas de alto perfil e também testes diagnósticos para o SUS de todo o Brasil, com a possibilidade ainda de exportar. Com essa conquista a Bahia se consolida no caminho da redução da atual dependência total da importação de medicamentos e insumos estratégicos na área de saúde".

Ronaldo Dias, diretor da Bahiafarma, trabalha com a perspectiva de estar produzindo o material no fim do ano. Explicou que a liberação dos produtos depende também dos protocolos da Anvisa. "Nós vamos oferecer esses novos produtos fabricados no Brasil e a custo mais barato para o SUS. Acreditamos haver interesse de todos que o material possa ser produzido e fornecido o mais rápido possível", disse, observando ainda não se poder calcular quanto mais baratos as próteses e kits de testes vão ficar no momento.

Nesta terça, o governador Rui Costa foi apresentado aos diretores da Bioimpianti, Stefano Barbieri, e da Genbody INC, Chom Kyu Chong. Rui solicitou que fosse definido o cronograma para a efetivação da parceria e também aprofundou o conhecimento a respeito das possibilidades dos negócios, que trazem benefícios tanto para a saúde da população quanto para o desenvolvimento econômico.

adblock ativo