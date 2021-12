Bahiafarma fabricará remédio para câncer e anemia falciforme

A Bahiafarma começa a fabricar, a partir de 2016, medicamentos contra anemia falciforme e câncer, além de próteses e órteses de padrão internacional. A iniciativa vai trazer grande economia para o Estado da Bahia, segundo o governador Rui Costa, que apresentou proposta ao ministro da Saúde, Marcelo Castro, para que estes produtos sejam comprados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em reunião realizada nesta quarta-feira, 28, em Brasília.

Acordo assinado entre o Estado da Bahia e a indústria farmacêutica italiana Chemi vai permitir a produção da hidroxiureia, indispensável para o tratamento de 40 mil pacientes portadores da anemia falciforme no Brasil, 30 mil na Bahia.

O secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que acompanhou o governador e participou da reunião dos 27 secretários da saúde do Brasil com o ministro, explicou que a hidroxiureia está constantemente em falta no mercado brasileiro.

Ele explicou que a Bristol, gigante farmacêutica dos Estados Unidos, recusou proposta de aumento da produção ou parceria com a Bahiafarma. Entretanto, a Chemi possui uma fábrica onde produz o insumo farmacêutico para este medicamento em Camaçari, o que viabilizou o acordo.

"Queremos agilizar a compra do mercado público. Isso vai reduzir custos do SUS", disse o governador. O secretário Fábio Vilas-Boas explicou ainda que os remédios oncológicos já estão disponíveis na rede privada e que é importante trazê-los para a rede pública. "Muitos pacientes entram na Justiça para que o governo compre o remédio e este acaba sendo adquirido pelo SUS por preços até três vezes mais caros que os praticados numa compra direta", disse.

Na ocasião, o secretário falou sobre as próteses. "A nossa proposta é produzir essa prótese de alto nível na Bahiafarma e vender pelo mesmo preço da prótese nacional". A avaliação do secretário é que a compra desses produtos pelo SUS resultará em menores custos.

Renda

O ministro Marcelo Castro se comprometeu em analisar o pedido do governo da Bahia. E afirmou: "Fortalecer os laboratórios públicos é de interesse do ministério, diminuindo a dependência que o Brasil tem do mercado internacional". Ele disse que mais de 90% dos medicamentos consumidos no Brasil são importados.

Fábio Vilas-Boas afirmou que, com a fabricação dos medicamentos pela Bahiafarma, será possível garantir disponibilidade dos produtos farmacológicos com menor custo, gerando emprego e renda.

