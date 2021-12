Bahia vai sediar o Encontro Econômico Brasil-Alemanha em 2021

Reunindo empresários interessados em estreitar relações, fechar parcerias, fazer intercâmbio de tecnologias e efeitvar negócios, o Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), em 2021, será sediado na Bahia. A escolha ficou por conta da Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta terça-feira, 17. A edição do próximo ano ocorrerá em Munique.

De acordo com o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, João Leão, o estado já possui oito empresas alemãs de peso operando, como a Basf, Continental, Bosch, Sowitec, Siemens-Gamesa e Knauf.

O governo da Bahia montou um estande no evento e apresentou as potencialidades de investimentos no estado, integrando os campos da economia, turismo, planejamento e cultura. Além disso, foram expostos também produtos da agricultura familiar produzidos na Bahia.

