Bahia vai sediar Feira Internacional de Turismo

Especializada em promoção e comercialização de viagens aos destinos do Nordeste, a Feira Internacional de Turismo – Brazil National Tourism Mart (BNTM) – será realizada na Bahia, entre 8 e 10 de junho.

A informação foi divulgada pelo secretário estadual do Turismo, José Alves, para integrantes do trade turístico nesta quinta-feira, 30, na sede da Secretaria do Turismo (Setur), em Salvador.

Para José Alves, a BNTM é importante para alavancar o turismo internacional. “O evento não reúne somente os operadores que vendem o Brasil e o Nordeste, em particular. Trará novos vendedores, de mercados de média ou longa distância, interessados no potencial desta região”, afirmou.

Para o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), Jorge Pinto, a BNTM é, indiscutivelmente, uma grande feira de promoção do Nordeste. “Estamos satisfeitos com a definição da Bahia como sede da feira”, disse.

