Bahia vai ganhar mais 28 parques eólicos

Os projetos de produção de energia eólica da Bahia foram responsáveis por 38% dos 1,5 mil gigawatts de energia comercializados no 5º Leilão de Energia Reserva, que aconteceu na última sexta-feira.

Foram arrematados 567,2 megawatts em 28 projetos localizados principalmente nas regiões de Sobradinho e Caetité, onde já existem outros empreendimentos do tipo em andamento.

A Chesf é a responsável por quase metade dos projetos em solo baiano. Em parceria com a Brennad Energia, vai implantar três parques em Sento Sé e outros oito em parceria com as empresas Sequoia Capital e Casa Forte, no município de Pindaí.

O resultado do leilão afastou temores de uma retração no mercado de eólica, após mudanças nas regras para projetos envolvendo a matriz, como a exigência de linhas de transmissão nas áreas em que forem instalados os projetos e o aumento da garantia mínima de geração de energia.

"Nós tínhamos um temor de que houvesse uma redução de demanda neste leilão, mas saímos dele comemorando a competência das empresas que estão instaladas aqui", destacou o superintendente de Indústria e Mineração da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), Rafael Valverde.

Para Valverde, o resultado até poderia ser melhor, porém foi o suficiente como indicativo de que a indústria eólica deverá continuar crescendo na Bahia.

"Temos diversas empresas interessadas em se implantar no estado, e um resultado como este mostra que estamos bem neste mercado", diz.

Segundo Rafael Valverde, o governo baiano está focado na cobrança de novas linhas de transmissão para evitar que a distribuição da energia se torne um fator limitador do desenvolvimento da cadeia.

"Hoje não deixamos de ter projetos em nenhuma das regiões com potencial, o que acontece é que a capacidade de transmissão limita quantos projetos podem ser apresentados. Nós poderíamos ter tido um resultado muito melhor", acredita.

O caso mais emblemático envolvendo a construção de linhas de transmissão envolve justamente a Chesf, grande destaque do leilão atual. É ela a responsável pela ligação entre Igaporã e Bom Jesus da Lapa, que ligará a energia produzida pelos ventos na região de Caetité ao Sistema Integrado Nacional.

O governo do estado informa que a obra da Chesf deve ser concluída em dezembro - com um ano e meio de atraso. Procurada pela reportagem, a Chesf não confirmou a informação.

Boa perspectiva - O último leilão reverteu duas perspectivas negativas para a indústria da energia eólica no Brasil, diz a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Élbia Melo.

"Havia preocupações em relação ao volume de projetos nos leilões e ao preço da energia. Este leilão teve um bom volume de projetos e o preço médio (R$ 110) é o que consideramos ideal para a indústria", acredita.

Segundo Élbia, a indústria estima um volume médio de 2 gigawatts leiloados por ano para se manter equilibrada. "Conseguimos 1,5 gigawatts e ainda temos um outro leilão no final do ano", diz.

