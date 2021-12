Bahia terá nova fábrica de energia eólica

O setor de energia eólica continua atraindo investimentos para a Bahia. Nesta terça-feira, 3, a Acciona Windpower, filial do grupo espanhol Acciona, anunciou a implantação de uma fábrica de montagem de nacelles - caixas de rotor do aerogerador. A unidade entrará em operação no final de 2014, segundo comunicado distribuído pela empresa, ontem, durante a abertura do Brazil Windpower - 4ª Conferência e Feira de Negócios, que acontece no Rio de Janeiro.

A capacidade de produção será de 100 unidades do aerogerador AW3000, sua plataforma de maior potência e com a mais avançada tecnologia. Serão criados 60 postos de trabalho diretos e outros 400 indiretos.

Esta é a segundo unidade da Acciona Windpower no estado. Em março de 2013, a empresa inaugurou uma fábrica de cubos eólicos em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Outras empresas - Sobre a nova fábrica, o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, lembrou que "em seis anos, saímos de uma posição de nenhum projeto em eólica para 87 projetos contratados em um total de 2,2 gigawatts de capacidade instalada e investimentos da ordem de R$ 12,8 bilhões".

O início da negociação para a instalação da empresa na Bahia foi em 2012, em viagem internacional do governador Jaques Wagner para captação de novos investimentos. Já fabricam equipamentos para energia eólica na Bahia as empresas Gamesa, Torrebras e Alstom. Em construção, a fábrica da Aeris deve ser inaugurada no final deste ano.

