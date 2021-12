Bahia terá mais recenseadores para Censo Agropecuário

Estado mais rural do país, a Bahia é considerado o maior desafio para o Censo Agropecuário 2017, cujo projeto foi apresentado nesta sexta-feira, 28, pela unidade estadual do IBGE na Bahia (IBGE-BA), a representantes do governo estadual, das prefeituras baianas e de entidades do setor.

A exposição foi feita pelo coordenador técnico nacional, Antônio Carlos Simões Florido, no auditório da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri ), no Centro Administrativo da Bahia. Florido está à frente da pesquisa há 30 anos.

Destaque

De acordo com o IBGE-BA, o estado tem o maior número de setores rurais (12.117, 11,2% do total nacional) e o maior número de estabelecimentos agropecuários a serem recenseados: pouco mais de 750 mil (15% do total do Brasil). Por este motivo, tem o maior número de recenseadores entre os estados, cerca de 2.400 ou 13% de todos os que trabalharão no Censo Agro, em sua 10ª edição.

A Bahia tem o maior número absoluto de pequenos estabelecimentos com menos de 10 hectares (ha): 436.396 (57,3% no estado). Os estabelecimentos até 100 ha são cerca de 700 mil ou 92% do total. Os grandes estabelecimentos representam 37.805 unidades ou 5% do total. A presença dos estabelecimentos de maior porte (mil ha ou mais) são 3.444 (0,5%) na Bahia.

