Bahia tem que superar entraves estruturais e históricos

A economia baiana ainda tem de enfrentar muitos obstáculos para deslanchar em 2014. É o que dizem os representantes dos setores da indústria, comércio, serviços e agronegócio.

Problemas de infraestrutura e logística, o momento econômico do Brasil e até mesmo a questão histórica de desenvolvimento do Nordeste são apontados como barreiras para a economia do Estado.

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, o maior desafio do comércio é a conjuntura econômica atual de juros altos e inflação, que afasta os consumidores das compras.

"Se os juros crescem, o crediário fica mais caro. Nós varejistas dependemos do consumo, e o consumo é reflexo da economia", diz.

Para este ano há previsão de aumento na taxa básica de juros Selic, de 10% para 10,5%. Além disso, o boletim Focus estima inflação maior em 2014, de 5,97%, quando a expectativa para este ano é de 5,72%.

No setor de serviços, as perspectivas são boas por causa da Copa do Mundo 2014. No entanto, a alta carga tributária é apontada como um entrave pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio), Carlos Amaral.



"A carga tributária tem peso de até 35% nos custos. O que atrofia muito qualquer atividade", afirma Amaral.





Agronegócio



Além do setor do comércio, que leva para 2014 a conjuntura econômica de 2013, outro setor que ainda terá que lidar com as heranças do ano passado é o agronegócio.

Os efeitos da seca, considerada a maior dos últimos 50 anos, e os cuidados que os produtores terão que adotar no combate à lagarta Helicoverpa armigera estão entre as preocupações dos produtores.

Para o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Julio Cezar Busato, um dos principais desafios para as safras de 2014 serão os custos de produção. O combate à lagarta aumentou os custos com defensivos agrícolas, afirma o presidente.

"Além disso, aumentou também a área cultivada e a utilização de fertilizantes. O óleo diesel também tem previsão de aumentar", afirma Busato.

De acordo com o diretor de desenvolvimento agropecuário da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, as perdas da pecuária em 2013 ainda serão barreiras. Os pecuaristas levarão ao menos cinco anos para se recuperar das perdas no rebanho.

Indústria



Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Reinaldo Sampaio, o principal obstáculo para a indústria baiana é a infraestrutura e logística.

"Nós não temos ferrovias. Nossos portos são precários. É preciso de uma mudança nessa realidade para atrair novas indústrias", afirma Sampaio.

O mesmo problema abate o agronegócio, principalmente as culturas de algodão e soja. "Os portos e a logística de uma forma geral vão ser um gargalo para a exportação", diz Julio Cesar Busato.

