Bahia tem mais celulares bloqueados no Nordeste

Em fevereiro, as prestadoras de telefonia móvel receberam cerca de 122 mil pedidos de bloqueio de aparelhos celulares por roubo, furto ou extravio. A Bahia é o estado com mais solicitações no Nordeste com 6.443 pedidos, seguido de Pernambuco (3.854) e Ceará (3.137).

É a primeira vez que o balanço do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (Cemi) traz quadro por estado, em função de atualização no sistema das prestadoras.

O número segue média do período, ligeiramente abaixo de fevereiro de 2017 (123 mil). Ao todo foram 128 mil solicitações no País em janeiro.

Com os registros apresentados, já há acúmulo de 9,5 milhões de IMEIs (código de identificação) de aparelhos no Cemi. Os números foram divulgados na quinta-feira passada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).

De acordo com o SindiTelebrasil, os estados que tiveram os maiores números nos pedidos de bloqueio estão localizado na região sudeste. Em São Paulo, foram 45,6 mil solicitações, já o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar nos pedidos no Brasil.

adblock ativo