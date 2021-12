Bahia tem 8,6% dos voos de Guarulhos

O aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, transporta cerca de 36 milhões de passageiros por ano, tanto para destinos internacionais quanto dentro do Brasil. No território nacional, a Bahia ocupa a 4ª posição entre os principais destinos do aeroporto, com mais de 1,6 milhão de passageiros transportados até outubro deste ano, representando 8,6% do mercado doméstico.

Entre os principais destinos baianos, o mais procurado é Salvador, com 75% da movimentação de passageiros do estado. Até outubro de 2017, mais de 1,2 milhão de passageiros chegaram à capital da Bahia. Em seguida vem Porto Seguro, que já recebeu mais de 374 mil passageiros, representando 22% da movimentação. Vitória da Conquista e Una juntas representam 1,2% dos passageiros.

De acordo com João Pita, gerente de negócios aéreos do Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto, Salvador é um destino importante dentro do Brasil, não apenas para o turismo local, como para estrangeiros que chegam ao país. "Salvador é um dos nossos melhores destinos, assim como Porto Seguro. São locais muito importantes, não apenas para o mercado local, como também rota de acesso de todos os estrangeiros que farão turismo por lá". Pita ressalta que a Bahia é um estado expressivo para o maior aeroporto do país. "É um destino muito representativo, um dos nossos melhores mercados junto com Porto Alegre e Rio de Janeiro".

Acessível

Em 2012, o aeroporto internacional de Guarulhos passou por um leilão de concessão, que teve as empresas Invepar e ACSA como vencedoras. Elas se comprometeram a investir R$ 6,5 bilhões no aeroporto, com o compromisso de criar um novo terminal de passageiros no local. A concessionária já investiu R$ 4,1 bilhões em melhorias, incluindo a construção do Terminal 3, que recebe 80% dos voos internacionais.

Para João Pita, Salvador tem muito a ganhar após o processo de privatização do aeroporto do estado e que isso fará parte de um processo para tornar o Brasil mais acessível para todos, já que se trata de um país com dimensões continentais. "Após essa nova rodada de privatizações, nós esperamos que aumente o número de passageiros transportados. Para mim, um mercado mais aberto é melhor para todos. Foi importante, nessa época de crise, essas empresas entrando nesse mercado de concessão. Esse processo é importante para o desenvolvimento do Brasil".

Estrutura

A empresa francesa Vinci Airports venceu o leilão para administrar o aeroporto internacional de Salvador, realizado em março deste ano, oferecendo R$ 660,9 milhões. A expectativa é que os investimentos em melhorias comecem logo para melhorar a estrutura do aeroporto e trazer mais passageiros para a cidade.

adblock ativo