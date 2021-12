Bahia sedia o maior evento nacional do varejo

De quinta-feira, 1º, até domingo, 4, a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), a FCDL-BA (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) e CDL Salvador realizam a 55ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, evento que reunirá 2,3 mil dirigentes e empresários de todo o território nacional no Complexo Iberostar, em Praia do Forte. O evento retorna à Bahia depois de uma edição em 2014 e traz como tema "Educar e construir novos rumos".

"A convenção ressalta a classe lojista do Brasil, proporcionando o crescimento das empresas, indústrias, instituições e prestadores de serviços, que são, de alguma forma, relacionadas ao varejo. As 27 federações estaduais e as mais de 1,4 mil câmaras de dirigentes lojistas do Brasil incentivam seus associados a participarem, visando ao conhecimento de novas técnicas para fomentar negócios", afirma o presidente da CDL Salvador, Frutos Dias Neto.

O objetivo do evento é promover a classe lojista e o desenvolvimento de novos negócios, por meio da troca de experiências. "A finalidade da convenção é proporcionar mudanças culturais aos participantes, promovendo o crescimento da classe, o aumento do conhecimento e desenvolvimento de novos negócios, além da importância do convívio e a troca de experiências", afirma Honório Pinheiro, presidente da CNDL.

