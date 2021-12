Bahia se torna maior produtora de guaraná do mundo

O Território do Baixo Sul da Bahia produziu 2.800 toneladas de guaraná no ano de 2014, superando a Amazônia, com 1.100. Esse valor coloca a região como maior produtora de guaraná do mundo, com uma área de plantio de 7.600 hectares. O município de Taperoá, a 280 quilômetros de Salvador, é destaque na produção e conta com 1.700 hectares de áreas de plantadas.

As informações da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) foram divulgadas na 27ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até o próximo domingo, 7.

Na Bahia, a cultura do guaraná é explorada basicamente pela agricultura familiar, sendo que o Baixo Sul responde sozinho pela produção do fruto. O produto da região é exportado em pó e em grãos para países como Alemanha, Itália, França e Estados Unidos.

adblock ativo