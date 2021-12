Bahia registra maior queda no número de lojas ativas

De 2014 para 2015, a Bahia teve o maior saldo negativo em números absolutos de estabelecimentos comerciais no país. Os dados da Pesquisa Anual do Comércio de 2015 foram divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No balanço do ano, o estado encerrou 2015 com menos 12.267 estabelecimentos comerciais ativos que em 2014, 41% do total do país como um todo, onde o saldo negativo foi de menos 29.908 unidades.

A Bahia também teve a segunda maior queda, em termos percentuais, no número de estabelecimentos comerciais no país (-11,9%), acima apenas de Alagoas (-14,2%).

Nordeste

Dos nove estados do Nordeste, apenas o Rio Grande do Norte teve saldo positivo no número de estabelecimentos comerciais entre 2014 e 2015 (mais 618 unidades, num aumento de 3,2%). A região foi a campeã em fechamento de portas no comércio, com 24.251 estabelecimentos a menos no setor entre 2014 e 2015 (-7,3%).

Com os resultados negativos, tanto o Nordeste quanto a Bahia tiveram as maiores perdas de participação no total de estabelecimentos comerciais do país em 2015 (de 19,1% para 18,0% e de 5,9% para 5,3%, respectivamente), enquanto o Sudeste (de 48,6% para 50,4%) e o estado de São Paulo (de 28,5% para 29,7%) aumentaram ainda mais suas fatias nessa distribuição.

No país como um todo, apenas seis dos 27 estados tiveram aumento no total de estabelecimentos comerciais ativos de 2014 para 2015. As maiores variações positivas, em termos absolutos, ocorreram no Espírito Santo (+2.539 unidades), em Goiás (+3.301) e São Paulo (+12.909).

Além da significante redução no total de unidades comerciais no estado, a Bahia também terminou 2015 com menos 14.282 pessoas trabalhando no comércio (-2,8%). A perda de postos de trabalho no setor no estado, entretanto, não foi tão representativa, nem em termos absolutos, nem percentualmente, quando comparada com o saldo nacional (-412.052 pessoas ocupadas ou -3,9%), com a média do Nordeste (-76.859 pessoas ou – 4,1%) ou com os demais estados; foi a 17ª no ranking em termos percentuais.

