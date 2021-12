Bahia perdeu mais de 75 mil postos formais no ano passado

O mercado de trabalho na Bahia penou em 2015. Em todo o estado, foram eliminados, no ano passado, 75.286 empregos com registro em carteira. Foi o pior resultado da série histórica, segundo resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Somente a construção civil cortou 34.249 postos de trabalho. Em seguida, aparecem os setores de serviços (-19.566), comércio (-9.566), indústria de transformação (-8.133) e a agropecuária (-3.110). A administração pública, por sua vez, criou 482 vagas.

Salvador foi a cidade baiana que mais demitiu no ano passado: 35.489. Já Mata de São João liderou as contratações: 1.511

Os números do Caged revelam ainda que, no ano passado, Pernambuco foi o estado que eliminou mais postos no mercado de trabalho nordestino (-89.561 postos), seguido pela Bahia (-75.286), Ceará (-33.411), Maranhão (-16.489), Paraíba (-15.201), Rio Grande do Norte (-12.298), Sergipe (-5.178), Alagoas (-4.703) e Piauí (-2.275).

Dezembro

De acordo com as informações do Caged referentes ao mês de dezembro de 2015, a Bahia totalizou um saldo negativo de 18.968 postos de trabalho com carteira assinada no mês.

