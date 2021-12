Bahia perdeu 5.601 vagas com carteira assinada em outubro

O mercado de trabalho da Bahia continua sofrendo com a crise econômica. No mês passado, foram fechadas 5.601 vagas com carteira assinada em todo o estado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Ministério do Trabalho. O resultado expressa a diferença entre o total de 43.240 admissões e 48.841 desligamentos.

O setor de serviços liderou as dispensas, com o corte de 2.163 postos. Em seguida aparecem a construção civil (-1.136) e o comércio (-1.125). Apenas a indústria de transformação, com 279 vagas, registrou saldo positivo no mês.

O ranking dos municípios com mais de 30 mil habitantes que tiveram os menores saldos de empregos em outubro foi liderado por Salvador (-2.891 postos), seguido por Feira de Santana (-554 postos) e Juazeiro (-427 postos). Em contrapartida, Camaçari (482 postos), Itabuna (238 postos) e Morro do Chapéu (178 postos) se destacaram na criação de novas oportunidades de trabalho.

A Bahia ocupou a última posição no saldo de postos de trabalho dentre os estados nordestinos e a 23ª posição no Brasil, em outubro de 2016. Na região Nordestina, sete estados apresentaram saldos negativos. O estado com o menor saldo foi a Bahia, seguido por Pernambuco (-3.549 postos), Ceará (-2.136 postos), Piauí (-1.797 postos), Paraíba (-850 postos), Rio Grande do Norte (-736 postos), e Maranhão (-410 postos). Duas unidades criaram posições de trabalho com carteira assinada: Alagoas (5.832 postos) e Sergipe (1.932 postos).

No ano

De janeiro a outubro, a economia baiana eliminou 47.829 empregos formais. Seis setores de atividade registraram saldos negativos, destes, o pior desempenho foi o de serviços (-22.533 postos), seguido por comércio (-15.747 postos), construção civil (-13.808 postos), indústria de transformação (-1.272 postos), serviços industriais de utilidade pública (-942 postos) e extrativa mineral (-921 postos).

Os setores que apresentaram saldos positivos foram: agropecuária (5.515 postos) e administração pública (1.879 postos).

País

O fechamento de vagas de trabalho continuou forte em outubro em todo o país, mas em ritmo menor do que o registrado em 2015. Dados do Caged mostram que o Brasil perdeu 74.748 postos de trabalho no mês passado. O saldo negativo é menor do que o registrado no ano passado, quando foram fechados 166.668 postos.

Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas os resultados ainda assim são negativos.

Nos dez primeiros meses do ano, já foram fechadas 751.816 vagas, ante 818.918 no mesmo período de 2015. No acumulado dos últimos 12 meses, o país encerrou outubro com 1.500.467 vagas formais a menos.

Para o economista Rafael Bacciotti, da Tendências Consultoria, o resultado do Caged veio melhor que o esperado e mostra a desaceleração no ritmo de demissões. “Outubro veio menos negativo que outubro de 2015, cenário que a gente consegue observar desde abril, com a trajetória de queda do ritmo de demissões”, disse Bacciotti.

