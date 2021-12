A Bahia perdeu 2.920 vagas de emprego formal em março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta pelo Ministério do Trabalho. No mesmo mês do ano passado, a retração foi de 4.803 postos de trabalho. Em todo o país, foram foram perdidos 63.624 empregos com carteira assinada.

Segundo o Caged, no mês passado, o comércio foi o principal responsável pela retração do mercado de trabalho formal da Bahia, com o fechamento de 2.432 vagas. Em seguida, a aparecem o setor de serviços (-1.166) e a construção civil (-663). A agropecuária, por sua vez, liderou as contratações, com um saldo positivo de 658 vagas.

Entre os município, o pior desempenho foi registrado em Salvador. A capital baiana perdeu em março 2.127 vagas formais de trabalho, informou o Caged.

Frustração

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, negou nesta quinta-feira, 20, que a queda do número de empregos formais no mês de março gera a sensação de frustração para o governo. "Não há frustração porque a comparação com 2016 mostra metade da perda de emprego. Vamos melhorando mês a mês e a perda de emprego vem reduzindo sistematicamente", afirmou.

Nogueira explicou que a confiança continua no governo porque os números mostram que o ritmo de destruição de empregos é cada vez menor. "Em março de 2016, foram fechados 118,7 mil empregos. Agora, tivemos 64,6 mil empregos. O ritmo está menor. Não houve frustração e a expectativa positiva se mantém", disse.

Questionado, o ministro Ronaldo Nogueira rechaçou a avaliação de que pode ter havido comemoração precipitada em fevereiro passado, quando o dado do emprego foi anunciado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer.

"Não houve comemoração precipitada em fevereiro, quando houve criação de empregos". Para o ministro, os indicadores de confiança nas empresas, investidores e famílias indicam que a economia começa a reagir e, por isso, há confiança. "Vamos recuperar os dados positivos de empregos; estamos confiando no Brasil."

