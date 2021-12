Bahia perde representação na CNI após morte de Carlos Farias

Com a morte do empresário Carlos Gilberto Farias, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), o estado perde também uma importante representação na vice-presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O cargo deve ser ocupado agora por outro membro da entidade, de outra unidade da Federação. Na Fieb, o novo presidente, Antonio Ricardo Alban, deve convocar, nos próximos dias, reunião para indicar a cadeia sucessória entre os membros da diretoria.



"Será difícil ainda encontrar alguém à altura que represente tão bem o setor sucroalcooleiro nacionalmente", lamentou o diretor da CNI, José Carlos Lyra. O empresário alagoano, que foi amigo de Gilberto Farias desde a infância, representou, por sua vez ontem, o presidente da entidade, Robson Braga, no velório realizado na sede da Fieb, em Salvador.



Autoridades, políticos e empresários confortaram a família, voltando a ressaltar "a grande perda do amigo e do atuante líder empresarial". Hoje, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, todos devem se reunir novamente para a missa que antecede a cerimônia de cremação do corpo, agendada para às 11h30 e que será restrita à família. Gilberto Farias morreu anteontem vítima de infecção, após ter sido submetido a cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.



Todos da família compareceram ao velório, "mas muitos amigos tiveram dificuldades para encontrar voos em Maceió", ressaltou o irmão Luiz Romero Farias. Segundo ele, atendendo a um pedido do líder empresarial, parte das cinzas ficará na Bahia. "A outra parte, estamos querendo levar para Alagoas para fazer uma cerimônia com os amigos de lá na missa de 7º dia, até porque, embora amasse muito a Bahia, ele nunca perdeu as raízes com a família de Alagoas", disse Romero Farias, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores.



Esperança



De acordo com o irmão de Gilberto Farias, o empresário, que lutava contra um câncer no pulmão, estava esperançoso de que logo retomaria a atuação como liderança empresarial, tanto em favor das causas da indústria baiana como um todo, como nacionalmente, na defesa do setor sucroalcooleiro. Ele também integrava a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).



"Por meio da Agrovale , Gilberto Farias foi o maior empregador do interior do estado (5 mil funcionários) e, infelizmente, não teve tempo de mostrar toda a sua competência e experiência na gestão da Fieb", disse o ex-presidente da entidade, Jorge Lins Freire, que ressaltou ter sido amigo do empresário por mais de 40 anos.



Interiorização



Assim que forem definidos quais empresários devem ocupar as vagas que surgiram na Fieb (de primeiro-vice e de diretor), o novo presidente da entidade, Antonio Ricardo Alban, pretende dar continuidade ao trabalho de interiorização da entidade, iniciado pelo antecessor. "O que mais me deixa frustrado é que já estávamos prestes a lançar o edital da unidade de Juazeiro, município onde ele fez sua história industrial e ajudou a desenvolver", contou.



A interiorização da atuação da Fieb, com ampliação da participação das pequenas e médias empresas, era a principal bandeira de Gilberto Farias, que tinha assumido a presidência em abril, após ter vencido, no início do ano, as eleições mais concorridas da história da instituição. No pouco tempo de gestão, deu início às obras das unidades regionais de Barreiras, Vitória da Conquista, Ilhéus e Feira de Santana. "A próxima cidade seria Simões Filho, além da ampliação da unidade de Luís Eduardo Magalhães", contou Alban, que pretende agora tocar os planos de Farias.

