Bahia perde mais de 7 mil empregos com carteira em julho

O mercado de trabalho do país iniciou o segundo semestre do ano do mesmo jeito que terminou o primeiro: cortando vagas com carteira assinada. Na Bahia, foram eliminados em julho 7.285 empregos formais. O resultado expressa a diferença entre o total de 45.979 admissões e 53.264 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o levantamento, o setor de serviços liderou as demissões, com o fechamento de 4.603 vagas. Em seguida aparecem a construção civil (-1.832) e o comércio (-1.522). A boa notícia do mês veio da indústria de transformação, que abriu 1.163 novas vagas.

Salvador foi o município baiano com o pior saldo de empregos em julho: -3.227 postos. Em seguida aparecem Lauro de Freitas (-2.353) e Feira (-870 postos). Em contrapartida, Juazeiro (733), Barra do Choça (636) e Casa Nova (460) se destacaram na criação de novas oportunidades de trabalho.

Na região Nordeste, sete estados apresentaram saldos negativos. O estado com o menor saldo foi a Bahia (-7.285), seguida por Ceará (-4.677), Pernambuco (-4.043), Alagoas (-1.548), Sergipe (-1.495), Piauí (-629) e Paraíba (-97). Maranhão (214 postos) e Rio Grande do Norte (2) criaram posições de trabalho com carteira.

Dados nacionais

Em todo o país foram fechados em julho 94.724 postos de trabalho. O resultado do acumulado do ano, o corte foi de 623.520, é o pior para este período desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho, iniciada em 2002. Até então, o pior desempenho, para o período de janeiro a julho, havia sido registrado em 2015, quando foram fechadas 485.069 vagas com carteira assinada.

Ao falar de reforma trabalhista, nesta quinta no Rio, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reforçou a urgência do tema, mas garantiu que não irá permitir que direitos básicos sejam flexibilizados. Ou seja, não haveria parcelamento do 13º, fatiamento das férias, aumento da jornada de 44 horas semanais e tampouco alterações nas regras do FGTS.

"O trabalhador não corre nenhum risco de perder direitos. A proposta vai trazer segurança jurídica ao empregador, depois criar oportunidades de ocupação com renda e consolidar direitos", ressaltou Nogueira, logo após participar de painel do seminário em comemoração aos 75 anos da Justiça do Trabalho.

