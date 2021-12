Bahia perde 8.207 vagas com carteira assinada

O Brasil fechou 157,9 mil vagas com carteira assinada em julho, o pior resultado para o emprego formal dos últimos 24 anos. Na Bahia, o saldo no mês passado também foi negativo. A economia baiana eliminou 8.207 postos de trabalho. O resultado expressa a diferença entre o total de 54.281 admissões e 62.488 desligamentos.

Setorialmente, em julho, na Bahia, sete segmentos registraram saldo negativo: construção civil (-2.681 postos), comércio (-2.544), serviços (-2.357), administração pública (-296), serviços industriais de utilidade pública - Siup (-181), indústria de transformação (-157) e agropecuária (-63). Extrativa mineral (+72 postos) foi o único setor que apresentou resultado positivo.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a Bahia apresentou um saldo de emprego da ordem de -31.202 postos de trabalho, isso levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo.

Dos estados da região Nordeste, o Piauí (+4 postos de trabalho) foi o único que apresentou um total acumulado positivo nos sete primeiros meses de 2015.

