Bahia perde 4.803 vagas com carteira

A economia baiana eliminou no mês passado 4.803 empregos com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgado nesta sexta-feira, 22. No mês passado, o pior desempenho foi registrado pelo comércio, com o corte de 3.085 postos de trabalho. Em seguida aparecem os setores de serviços (-1.630) e da indústria de transformação (-1.547). A administração pública, por sua vez, liderou as contratações, com 920 novas vagas.

De acordo com o Caged, o melhor desempenho no mercado de trabalho formal em março foi registrado no município de Dias D'Ávila, com um saldo positivo de 392 vagas. Já Salvador liderou as demissões, com o corte de 2.201 empregos com carteira. Em seguida aparecem Lauro de Freitas (-1.224) e Camaçari (-480).

Na região Nordeste, Pernambuco liderou as dispensas de trabalhadores, com o corte de 11.383 vagas. Alagoas aparece em segundo lugar com -9.872.

País

Em meio à crise política e à recessão econômica do país, que tem aniquilado milhares de empregos nos últimos meses, a administração pública foi o único setor a contratar em março. No total, foram fechados 118.776 postos de trabalho em todo o país na ocasião, mais de um terço deles só no comércio. Não escaparam da destruição de postos nem o setor agrícola, o único a apresentar crescimento da atividade, nem a construção civil, o principal termômetro do mercado de trabalho.

E os prognósticos para os próximos meses são negativos. Para especialistas que atuam no mercado financeiro, a pior marca para o mês da série histórica do Ministério do Trabalho e Previdência Social iniciada em 1992 demonstra que as empresas estão "sem margem de manobra" para lidar com a recessão.

"Em 2015, as companhias ainda tinham algum fôlego para manter sua folha de pagamento, mas isso se esgotou na medida em que o empresário não vê perspectiva de aumento da demanda. Ao longo deste ano vamos ter intensificação desse quadro ruim", previu o economista da Parallaxis Consultoria, Rafael Leão.

Setores

Não à toa, por esse raciocínio, todas as áreas mais cortaram do que contrataram funcionários no mês passado. No comércio, foram fechados 41.978 postos; na indústria de transformação, 24.856; na construção civil, 24.184.

No setor de serviços, os desligamentos superaram as admissões em 18.654; na agricultura, 12.131; no de extrativa mineral, 964; e nos serviços industriais de utilidade pública, 344.

Apenas a administração pública conseguiu manter o saldo positivo em março, criando 4.335 vagas. Isso em um momento em que as grandes discussões política no país giram em torno dos gastos do governo.

De acordo com relatório enviado a clientes da MCM Consultores, por não enxergarem um movimento de recuperação da atividade, os analistas não esperam reversão do quadro de destruição de vagas formais de trabalho.

O relatório destaca também que o salário médio real de admissão recuou 1,4% em março ante março de 2015. "Mais uma vez, a maior contribuição para a queda real dos rendimentos veio do setor de serviços", escreveram os profissionais no documento.

