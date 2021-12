Bahia lidera ranking de geração de emprego no Nordeste

Com 5.706 postos de trabalho criados em fevereiro de 2019, a Bahia se tornou o primeiro estado do Nordeste e o oitavo do Brasil em geração de empregos com carteira assinada. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 25, pela Secretaria do Planejamento (Seplan).

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), este resultado é decorrente da diferença entre 49.056 contratações e 43.350 desligamentos.

No Nordeste, além da Bahia, apenas o Ceará e a Paraíba registraram saldos positivos. Todos os outros estados da região apresentaram desempenho negativo no segundo mês do ano.

Primeiros meses do ano

Ainda de acordo com o Caged, nos primeiros dois meses do ano, o estado gerou 7.710 novos postos de trabalho. Em contrapartida, oito estados nordestinos totalizaram acumulados negativos. Pernambuco (-19.832 postos), seguido por Paraíba (-7.611 postos), Alagoas (-7.311 postos), Sergipe (-3.891 postos), Rio Grande do Norte (-3.570 postos), Ceará (-2.858 postos), Maranhão (-2.342 postos) e Piauí (-2.302 postos).

