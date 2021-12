Bahia lidera mercado de venda de veículos a crédito no NE

O financiamento de veículos, novos e usados, na Bahia atingiu a marca de 21.979 unidades em agosto, consolidando o estado como líder no mercado de vendas a crédito no Nordeste. O levantamento é da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG). Deste total, foram financiados 15.831 automóveis leves, 4.847 motos e 1.102 pesados.

adblock ativo